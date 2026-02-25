sanremo mezza limbiate davanti alla tv a tifare martina e le bambole di pezza

Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. Mezza Limbiate incollata davanti alla tv su Sanremo per tifare Martina Ungarelli e le Bambole di pezza. Ieri sera, sul palco del Festival di Sanremo, tra gli applausi e le luci della prima serata, si sono esibite le Bambole di Pezza, storica formazione rock punk tutta al femminile di cui da qualche anno è entrata a far parte anche la cantante Martina Cleo Ungarelli, cresciuta a Limbiate e seguita con orgoglio da amici, parenti e concittadini. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

