Diego Simeone sente una domanda su Alcaraz e Ferrero e spiazza tutti | Già sto diventando pelato
Diego Simeone viene chiamato a commentare la separazione tra Alcaraz e Ferrero, ma preferisce glissare con una battuta e riportare l’attenzione sul pallone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sabalenka si commuove e ironizza: “Sto diventando sensibile, penso che sto invecchiando”
Leggi anche: Robbie Williams: “Sto diventando cieco a causa di un farmaco che assumo per dimagrire”
Diego Simeone sente una domanda su Alcaraz e Ferrero e spiazza tutti: “Già sto diventando pelato” - Diego Simeone viene chiamato a commentare la separazione tra Alcaraz e Ferrero, ma preferisce glissare con una battuta e riportare l’attenzione sul pallone ... fanpage.it
Simeone lascia l’intervista, sta per scoppiare in lacrime: non riesce a rispondere a una domanda - Diego Simeone non riesce a trattenere le lacrime pensando al giorno in cui dovrà salutare l'Atletico Madrid. fanpage.it
Diego Simeone: “È più importante che i calciatori credano nel lavoro dell' allenatore, loro sono quelli che andranno a rappresentare”. “Abbiamo buone idee, buoni pensieri, tutti gli allenatori siamo simili, la differenza sono sempre i calciatori”. - facebook.com facebook
Risulta che nella sfera più privata del Cholo #Simeone si sia manifestata questa voglia di un'opportunità italiana. Una prospettiva a cui pensa veramente, non solo come sogno, qualcosa di concreto. Il suo legame con l' #Inter è fortissimo e lo conferma anche c x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.