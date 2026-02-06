Sanremo 2026 Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l' annuncio di Carlo Conti

Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram. Il comico ha postato una foto completamente nudo, scatenando subito reazioni e polemiche. La scelta ha diviso il pubblico, tra chi critica e chi invece difende la libertà di espressione. La foto ha fatto il giro dei social, alimentando un dibattito acceso sull’opportunità di usare immagini del genere in un contesto pubblico.

Andrea Pucci festeggia la sua presenza a Sanremo con una foto di nudo sui social. Sul suo profilo Instagram, il comico si è spogliato e fatto ritrarre di spalle a mare mentre scruta l’orizzonte, per annunciare la sua partecipazione all’Ariston come co-conduttore di una serata del 76esimo Festival della canzone italiana. Un post che ha fatto discutere tanto quanto la scelta dello stesso Carlo Conti di farsi affiancare sul palco dal cabarettista, ritenuto espressione della cosiddetta “TeleMeloni”. Andrea Pucci nudo su Instagram Dopo l’annuncio del conduttore di Sanremo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, Andrea Pucci ha pubblicato sulla bacheca social una sua foto in cui appare completamente denudato e con il sedere in favore di obiettivo, sotto la scritta “Sanremo sto arrivando”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026.

