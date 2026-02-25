Sanremo la classifica provvisoria | Ditonellapiaga Brancale Fulminacci Arisa e Fedez e Masini i più votati – Il video

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, la classifica provvisoria vede i voti più alti per Ditonellapiaga, Brancale, Fulminacci, Arisa, Fedez e Masini, grazie alle preferenze espresse dal pubblico. La scelta dei partecipanti si basa su canzoni recenti che stanno ottenendo grande attenzione sui social e in radio. Molti ascoltatori hanno già espresso le loro preferenze attraverso le piattaforme digitali, influenzando la posizione attuale dei cantanti. La gara continua con altri artisti in gara.

La prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo si è svolta senza grandi intoppi né sorprese. A eccezione dello show di Tiziano Ferro, celebrativo dei suoi 25 anni di carriera e capace di far ballare l’Ariston, i 30 artisti si sono susseguiti sul palco seguendo i ritmi serrati imposti dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dalla co-conduttrice Laura Pausini. Al termine della serata, Conti ha annunciato i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso e non di classifica definitiva, secondo l’unica giuria chiamata a esprimere un voto questa volta: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. 🔗 Leggi su Open.online

