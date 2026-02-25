classifica sanremo 2026 della prima serata in top 5 arisa fulminacci brancale ditonellapiaga fedez masini

Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse. La giuria popolare ha deciso, tra le canzoni ascoltate dal pubblico in sala, quali artisti si sono distinti maggiormente. La competizione si fa più intensa, mentre gli spettatori attendono con curiosità i prossimi giorni del festival. La prossima fase si avvicina, e i partecipanti si preparano alla sfida.

L’attesa prima serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivata e tutto è filato liscio. Carlo Conti è stato di parola. Nonostante si siano esibiti tutti e 30 i big in gara, all’1:30 circa il conduttore toscano, dopo aver dato la classifica ‘randomica’ dei primi 5 cantanti, ha ceduto la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Mazini. Classifica Sanremo 2026, la top 5 In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5, in ordine sparso Ecco i nomi: Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogIn vista di Sanremo 2026, abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara.

