Come nasce un' opera d' arte | Giò Cucchiara disegna davanti al pubblico

Giò Cucchiara ha creato un’opera d’arte davanti a un pubblico di passanti. L’artista ha disegnato e dipinto in strada, attirando molti curiosi che si sono fermati a osservare. Con tratti decisi e colori vivaci, ha trasformato un semplice marciapiede in una tela temporanea. Le persone si sono fermate a seguire ogni passaggio, alcuni si sono avvicinati con smartphone in mano. L’evento ha suscitato grande interesse tra i cittadini di Brindisi, lasciando un’idea chiara di come nasce un’opera d’arte.

BRINDISI - Intensa partecipazione di pubblico, per assistere alla realizzazione delle opere di Giò Cucchiara dal vivo. Alla presenza dei soci del circolo culturale Alibi, dove espone le sue opere, il pittore ha realizzato con carboncino e grafite un quadro raffigurante una donna elegante. È stato un piacevole incontro diretto per conoscere l'artista e vedere come nasce una nuova opera. La mostra rimarrà aperta fino a sabato prossimo, 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: La complessità dell'animo umano tramite l'arte, Giò Cucchiara in mostra a Brindisi Leggi anche: Nasce “Vissi d’arte”, il podcast che avvicina il pubblico all’opera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabio Cherstich: Quando il teatro diventa comodo smette di essere vivo; Patty Pravo: ’Opera’ è nata da un sogno. Siamo tutti un’opera; Nicola Montalbini parla del suo mosaico al centro di un caso: Spostandosi fonderà un luogo nuovo; La Casa don Camminati, un'opera che parla. Agenzia onoranze funebre Pantalena Cucchiara - facebook.com facebook