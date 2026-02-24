italia starter pack di j ax il testo e il significato della canzone di sanremo 2026

J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, ha scritto “Italia starter pack” per il Festival di Sanremo 2026. La canzone riflette le sfide e le speranze di un Paese in cerca di identità, e il rapper ha deciso di dedicare il brano alla sua terra. La sua partecipazione solista segna un nuovo passo nella carriera, dopo aver già portato sul palco il duo Articolo 31. La sua performance promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Il rapper J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, torna a Sanremo. Dopo l’edizione del 2023 con gli Articolo 31, questa volta il cantante è in gara da solista. L’artista porta sul palco il brano Italia Starter pack, che già dal titolo sottolinea l’ironia e il sarcasmo che contraddistingue il rapper milanese. Ecco il testo e il significato della canzone. Italia starter pack di J-Ax, il testo. Dice sempre il vecchio del quartiere Con molti più anni dei denti che ha Sto paese lo capisci da un cantiere Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa Meglio essere fuori che finire dentro Tutti hanno qualcosa da nascondere Santi in paradiso non ce n’è al momento Più che avere fede è meglio un complice Condividi la password Che facciamo a metà il Wi-Fi Canta un coro da stadio Così sanno chi sei dovunque vai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack Dice l’uomo che mi fa la benza Che chi guida non deve avere pietà Sto paese è come con la precedenza È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha E Meno cose sai più sarai contento Facciamoci una botta di felicità Qui non si protesta per lo stipendio Solo per la pizza con l’ananas Per pagare c’è tempo Tanto i debiti già ce li hai Goditi sto momento Che quando vai mica lo sai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack E ci dicono che siamo disonesti, furbetti Tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti Ma abbiamo pure dei difetti E in effetti Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas (del gas) Italia Starter Pack J- Ax canta Italia Starter Pack, il significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, J-Ax canta Italia starter pack. Testo e di cosa parla la canzone

