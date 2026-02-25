Le lacrime di Serena Brancale sul palco dell’Ariston | a chi è dedicata la canzone di Sanremo Qui con me

Serena Brancale si è emozionata sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di “Qui con me” perché ha dedicato la canzone alla madre, scomparsa nel 2020. La cantante ha lasciato che le lacrime scivolassero sul volto, mentre interpretava il brano. La sua performance ha coinvolto il pubblico, che ha ascoltato con attenzione. La dedica personale ha reso il momento ancora più toccante e autentico. La canzone continua a suscitare emozioni profonde.

Tra le artiste più attese del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha dato vita a un’intensa esibizione di Qui con me, la canzone dedicata sua madre, scomparsa nel 2020. La cantante, alla sua seconda partecipazione consecutiva alla kermesse musicale e indicata dai bookmakers come favorita per la vittoria finale, è scoppiata in lacrime al termine della sua esibizione nella prima serata della manifestazione canora. Il brano, come detto, è dedicato alla mamma dell’artista, Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nel 2020 a causa di una malattia. “Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere, il lutto che mi ha travolto quando la mia mamma è venuta a mancare – ha dichiarato Serena Brancale a Tv, Sorrisi e Canzoni – Poi è successo qualcosa. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, Serena Brancale canta Qui con me. Testo e di cosa parla la canzoneSerena Brancale torna a Sanremo con una versione più intima di sé stessa.

“Qui con me” di Serena Brancale a Sanremo 2026: significato, emozioni e cosa racconta la canzoneSerena Brancale ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Qui con me” per raccontare la sua esperienza personale e le emozioni che prova quando è lontana dai suoi cari.

Serena Brancale: Una dedica alla sua Mamma a Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Serena Rossi: Faccio l’uncinetto per sconfiggere lo stress. Le lacrime per Peppe Vessicchio e l'omaggio al maestro; Sanremo, diretta prima serata: Kabir Bedi con Can Yaman, Serena Brancale in lacrime dopo Qui con me. Ermal Meta omaggia i bimbi di Gaza; Il lutto del volontariato: addio a Serena. Uno dei fiori più belli. Il suo sorriso conosciuto per i video online; Ci inchiniamo alla regina, il bis d'oro di Brignone è qualcosa di leggendario: 'L'ho vissuta serena, è stata la cosa più bella'.

Serena Rossi: «Faccio l’uncinetto per sconfiggere lo stress». Le lacrime per Peppe Vessicchio e l'omaggio al maestroSerena Rossi non smette mai di stupire. Chi si aspettava la solita intervista patinata da star del cinema è rimasto spiazzato: l'attrice, ospite di Fabio Fazio, ha portato nello ... ilmattino.it

Come era Serena Brancale prima di Sanremo: le foto della trasformazione della cantanteEcco le foto della trasformazione di Serena Brancale, dagli esordi a oggi: la cantante è nel cast di Sanremo 2026, dove si esibirà con un look rinnovato ... fanpage.it

Serena Brancale, Fedez & Masini, Tommaso Paradiso, Arisa e Luchè: ciascuno di loro ha qualche chanche, ma chi la spunterà - facebook.com facebook

Por quem torcem os favoritos à vitória em #Sanremo2026 - Serena Brancale (Napoli) - Fedez (Milan) e Masini (Fiorentina) - Tommaso Paradiso (Lazio) x.com