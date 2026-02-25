Sanremo i pronostici dopo la prima serata | Fedez-Masini avanti Serena Brancale in scia

La prima serata ha acceso ufficialmente l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, ma oltre alla Top 5 comunicata in diretta, a muovere gli equilibri sono già streaming, social e quote, che ridisegnano i pronostici. Dal palco del Teatro Ariston ai dati digitali, la gara entra nel vivo e si guarda già alla finale. Sanremo 2026, i pronostici dopo la prima serata. Sul fronte quote, gli esperti Sisal aggiornano le quote per la vittoria finale: Fedez-Masini scendono a 2,75 e si portano in testa, davanti a Serena Brancale a 3,25. Arisa è proposta a 6,00 ; Ditonellapiaga a 12,00 con Sal Da Vinci; Tommaso Paradiso a 16,00; Fulminacci e Sayf a 20,00. Più staccati Nayt ed Enrico Nigiotti a 50,00. GUARDA LE FOTO I look delle star di Sanremo 2026. Secondo i dati diffusi da Amazon Music, il brano più ascoltato nelle ore successive alla puntata è Male necessario del duo Fedez – Masini. Alle loro spalle si posizionano Sei tu di Levante e Qui con me di Serena Brancale. 🔗 Leggi su Amica.it

Pagelle canzoni Sanremo, la prima serata: attesa per Fedez-Masini, Serena Brancale e Tommaso ParadisoFedez e i suoi collaboratori hanno scelto di portare sul palco un mix di generi musicali molto diverso tra loro.

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)L’affluenza record al Festival di Sanremo 2026 ha portato a una prima classifica provvisoria con Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini tra i primi cinque nomi.

Temi più discussi: Sanremo 2026, i bookmaker spingono Serena Brancale: più discordanti i pareri delle intelligenze artificiali - I pronostici; Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Quote vincitore Sanremo 2026: tutti i favoriti, pronostici definitivi; Chi vince Sanremo 2026? Per i bookmakers la vittoria sarà di Serena Brancale.

I pronostici di Sanremo 2026 per la prima serata: Serena Brancale e DitonellapiagaDopo le prove con l’orchestra, il quadro dei pronostici per la prima serata di Sanremo 2026 inizia a delinearsi. Ecco le previsioni ... amica.it

Classifica Sanremo 2026 dopo la prima serata: top 5, chi ha votato e come funzionaLa prima serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda martedì 24 febbraio su Rai 1, si è chiusa poco dopo l'1:30 di notte con l'annuncio della ... lifestyleblog.it

Tg2. . #Sanremo, #Arisa, #Fulminacci, #Brancale, #Ditonellapiaga, #Fedez e #Masini nella cinquina provvisoria. La prima serata del festival della canzone seguita da nove milioni seicentomila telespettatori. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25febbraio - facebook.com facebook

#Sanremo, per i social in testa #Fedez e Marco #Masini insieme a #Sayf #Sanremo2026 x.com