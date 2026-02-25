Sanremo classifica prima serata | Arisa Fulminacci Serena Brancale Ditonellapiaga e Fedez-Masini nella Top 5 in ordine casuale

L’affluenza record al Festival di Sanremo 2026 ha portato a una prima classifica provvisoria con Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini tra i primi cinque nomi. La giuria ha espresso le sue preferenze, ma ancora l’ordine non è definitivo. La serata ha visto anche esibizioni con effetti visivi innovativi e qualche sorpresa tra i partecipanti. La competizione continua con una lunga notte di votazioni e performance.

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini: è la prima classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, del Festival di Sanremo 2026, frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web dopo la prima serata. Carlo Conti ha svelato le prime cinque canzoni in testa alla classifica, indicandole in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuna. La prima serata Per il suo quinto festival Carlo Conti si affida al nume tutelare Pippo Baudo: è la sua voce, - «Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo» - ad aprire una serata che scorre tra le esibizioni dei 30 Big in gara, l'ovazione per il maestro Peppe Vessicchio, la performance trascinante di Tiziano Ferro, la reunion dei due Sandokan e la celebrazione degli 80 anni della Repubblica, segnata però da un clamoroso refuso nella grafica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Serena Brancale arriva a Sanremo 2026 con Qui con me, il brano più personale della sua carriera. Una dedica alla madre Maria, scomparsa nel 2020. L’infanzia, la formazione, l’amore per la musica e quel legame che continua a vivere nei gesti quotidiani x.com