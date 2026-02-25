Sanremo gli ascolti della prima serata di Carlo Conti in calo rispetto all’anno scorso | 9,6 milioni di spettatori e 58% di share

Doccia fredda per gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Seppur nei confini di un successo commerciale garantito, l’esordio della 76esima edizione targata Carlo Conti, ha incollato davanti allo schermo una media di 9 milioni 600 mila telespettatori, pari al 58% di share (dato di total audience che include la fruizione su Rai1). Numeri che, se presi isolatamente, confermano il Festival come l’unico vero evento nazionale capace di paralizzare il Paese, ma che messi a confronto con il passato recente evidenziano una flessione netta. Il paragone con l’ultima edizione della gestione precedente è infatti impietoso. Un anno fa, la prima serata del Festival, sempre condotta da Carlo Conti, aveva raccolto in media 12 milioni 630 mila telespettatori, sfondando il muro del 65,3% di share. Il calo è di circa 3 milioni di utenti e di oltre 7 punti percentuali. Nonostante l’effetto curiosità per il ritorno di Conti — al suo quarto Festival dopo il triennio 2015-2017 — e una selezione musicale che puntava a rassicurare il pubblico tradizionale senza perdere d’occhio le classifiche, l’«effetto evento» sembra aver perso quella spinta travolgente che aveva caratterizzato il quinquennio precedente. 🔗 Leggi su Open.online

È arrivato apposta per la carrambata voluta da Carlo Conti. Nel tempio del pop si incontrano due Sandokan. Eccoli Kabir Bedi, il grande protagonista dello sceneggiato diretto da Sergio Sollima, un mito per milioni di italiani, e Can Yaman, l’attore turco interpre x.com

"Bentornata a casa": Carlo Conti accoglie così sul palco Laura Pausini, co-conduttrice di Sanremo 2026. Ma a presentarla è Pippo Baudo, con la clip del 1993 con cui lanciò l'artista che debuttava all'Ariston con La Solitudine. "Sono molto felice, grazie per que - facebook.com facebook