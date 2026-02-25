Ascolti prima serata Sanremo | il Festival raggiunge 9.600000 di spettatori 58% Netto calo rispetto al 2025 12 milioni e 65.3% di share

Come è andata la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Nella serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, su Rai1 la prima serata della kermesse ha raggiunto 9.600.000 spettatori e il 58% di share per l'esordio. I dati Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. L'ascolto medio della serata d'esordio dell'anno scorso, dalle 21.15 all'1.20, fu di 12.630.000 spettatori con il 65.3% di share. Il dato di share di ieri sera è il quarto migliore risultato dal 1997 ed è superiore al dato delle edizione 2021 (share 46,6%) e 2022 (share 54,7%) guidate da Amadeus. Le uniche quattro edizioni che hanno fatto meglio in termini di share sono state le ultime tre (2023 con il 62,5%, 2024 con il 65,1%, 2025 con il 65,3) e l'edizione condotta nel 1997 da Mike Bongiorno (share 58,74%). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

