Sanremo Gazzoli debutta all’Ariston per le nuove proposte | Che emozione

(Adnkronos) – Debutto sul palco di Sanremo 2026 per Gianluca Gazzoli, che in questa seconda serata ha il compito di presentare la prima semifinale della gara dedicata alle Nuove Proposte. In un elegante smoking nero con giacca di velluto, il conduttore, già volto affermato come podcaster e speaker radiofonico e televisivo, ha dato il via alla competizione giovanile. "Che emozione", ha commentato Gazzoli entrando in scena. Introdotto dai padroni di casa Carlo Conti e Laura Pausini, Gazzoli ha fatto il suo ingresso scendendo la celebre scalinata insieme ai giovani artisti in gara: Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche:

Sanremo 2026, volto giovane per le Nuove Proposte: arriva Gazzoli

Gianluca Gazzoli è il conduttore per le Nuove Proposte a Sanremo 2026: è ufficiale

Temi più discussi: Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli accompagnerà sul palco le Nuove Proposte; Gianluca Gazzoli è il conduttore per le Nuove Proposte a Sanremo 2026: è ufficiale; Ritorni, rivincite e prime volte: chi sono i cantanti lombardi a Sanremo 2026 e cosa aspettarci dal Festival; Il Festival di Sanremo 2026 in diretta: programma, cantanti e ospiti.

Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026: chi è il conduttore delle Nuove Proposte e che malattia ha avuto?Gianluca Gazzoli conduce le Nuove Proposte a Sanremo 2026: scopri chi è, dalla carriera in radio e tv al podcast The BSMT, fino alla malattia al cuore che ha segnato la sua vita. greenme.it

Sanremo 2026, al via la seconda serata: l’ordine di uscita dei 15 big in gara, le Nuove Proposte, i co-conduttori e gli ospitiNella seconda conferenza stampa di Sanremo 2026, Conti ha rivelato i nomi della suddivisione dei Big tra stasera e domani ... dire.it

Gianluca Gazzoli “padrino” delle Nuove Proposte sale sul palco dell’Ariston. “Con Sanremo corono un sogno, conserverò per sempre il pass e porterò con me questa esperienza”. Guarda il video completo su RaiNews.it - facebook.com facebook