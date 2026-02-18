Sanremo 2026 volto giovane per le Nuove Proposte | arriva Gazzoli

Gianluca Gazzoli entra a Sanremo 2026 per portare freschezza alle Nuove Proposte, dopo aver firmato un contratto con Rai 1. La sua presenza sul palco dell’Ariston il 25 e 26 febbraio segnerà un passo importante nel suo percorso nel mondo della musica e della conduzione. Gazzoli, noto per il suo stile schietto e coinvolgente, sarà il volto giovane che guiderà i talenti emergenti durante le serate del festival.

Sarà Gianluca Gazzoli ad affiancare le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Il podcaster e conduttore accompagnerà i giovani artisti nelle serate del 25 e 26 febbraio su Rai 1, portando sul palco dell’Ariston la sua energia e il suo stile diretto. Una scelta che punta su un volto contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni senza perdere il legame con i media tradizionali. Dalla radio al grande pubblico. Classe 1988, Gazzoli nasce professionalmente in radio, il suo primo vero amore. Il debutto arriva nel 2014 su Radio Number One. Ancora under 30 diventa una delle voci di Rai Radio2, dove conduce il programma quotidiano KGG. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

