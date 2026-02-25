Sanremo Ermal Meta e la scritta Amal cucita sulla camicia | la dedica per i bimbi di Gaza e cosa vuol dire in arabo – Il video

Ermal Meta ha indossato una camicia con la scritta «Amal» cucita sul colletto, una scelta fatta per dedicare il suo intervento ai bambini di Gaza. La parola, che in arabo significa “speranza”, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Meta ha spiegato che questa dedica vuole portare un messaggio di solidarietà e vicinanza ai piccoli colpiti dal conflitto. La scena ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori presenti.

Ermal Meta si è presentato sul palco del Festival di Sanremo con la scritta « Amal » sul colletto della camicia. Un segno visibile e volutamente essenziale. Amal è una parola di origine araba che significa « speranza » e vuole essere simbolo di tutte le bambine di Gaza. Il brano in gara, Stella stellina, è una ninna nanna struggente dalle sonorità orientali, che richiama le vittime innocenti. Canzone che accarezza e ferisce allo stesso tempo. «La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. 🔗 Leggi su Open.online

