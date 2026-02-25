Sanremo Ermal Meta e il nome ricamato | E’ di una bimba palestinese morta

Ermal Meta ha portato sul palco di Sanremo 2026 una canzone ispirata a una bambina palestinese morta, e ha deciso di ricamare il nome Amal sul colletto della sua camicia. La scelta del nome, che potrebbe essere di qualsiasi bimba, vuole richiamare l’attenzione sulla tragedia e sulla perdita di vite innocenti nel conflitto. Meta ha scelto di usare un dettaglio personale per sottolineare il messaggio della sua canzone. La scena ha attirato l'attenzione del pubblico presente all’Ariston.

(Adnkronos) – "La canzone è di una bambina senza nome, potrebbe averne uno qualunque". Ermal Meta, in gara a Sanremo 2026 con la canzone 'Stella stellina', nella prima serata del Festival si è presentato sul palco dell'Ariston con un dettaglio sulla camicia: il nome Amal ricamato sul colletto. A Radiodue il cantante ha fornito la spiegazione: "Ho scelto nomi di bambine palestinesi che sono morte durante quello che è accaduto e che continua a succedere. Ho fatto cucire i nomi con la mia calligrafia, ogni nome andrebbe forse scolpito. E' un pensiero molto confuso perché mi emoziona molto", ha detto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, Ermal Meta porta sul palco la canzone su una bambina palestineseQuest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Ermal Meta: “A Sanremo canto per una bimba di Gaza. La musica è nata per mia figlia, il testo da una foto”Ermal Meta torna sul palco di Sanremo e dedica il suo pezzo a una bambina di Gaza.

«Che i fiori siano solo per Sanremo e non sulle tombe dei bambini morti per le follie degli uomini». Così Carlo Conti visibilmente emozionato dopo l'esibizione di Ermal Meta che con il suo brano 'Stella Stellina' racconta la vita spezzata di una bambina a Gaza. - facebook.com facebook

