sanremo ermal meta porta sul palco la canzone su una bambina palestinese

Quest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Tra i protagonisti, Ermal Meta presenterà una canzone dedicata a una bambina palestinese, offrendo uno spaccato di attualità e sensibilità sociale attraverso la musica. La manifestazione, rinviata rispetto alle tradizionali date, mantiene il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano.

Per lasciar spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il festival di Sanremo quest'anno slitta in avanti di qualche settimana e arriva a fine febbraio. Le canzoni sono state già scelte dal direttore artistico, così come le presenze sul palco che accompagneranno Carlo Conti sono state già definite anche se, forse, non ancora tutte annunciate. Quel che è noto sono, i titoli delle canzoni, anche perché i cantanti stanno già provando in sala con i maestri e con l'orchestra e in questi primi giorni stanno emergendo anche gli argomenti centrali di questi brani. Con il ritorno di Carlo Conti sono tornate anche le ballad nella più classica delle tradizioni italiane ma sono tornati anche autori che da qualche tempo mancavano dal palco dell'Ariston, come Ermal Meta, che quest'anno propone "Stella, Stellina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

