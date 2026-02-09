Ermal Meta | A Sanremo canto per una bimba di Gaza La musica è nata per mia figlia il testo da una foto

Ermal Meta torna sul palco di Sanremo e dedica il suo pezzo a una bambina di Gaza. La canzone nasce dall’impulso di suonare la chitarra per sua figlia e da una foto che gli ha ispirato il testo. Meta ha deciso di portare sul palco un messaggio forte, tra momenti di emozione e denuncia. La sua esibizione si inserisce tra le tante storie che si intrecciano in questa 76ª edizione del festival.

“Papi, musica”. È una canzone nata strimpellando qualcosa alla chitarra per esaudire i desideri della sua piccola quella con cui Ermal Meta torna al Festival per lasciare un segno tra ossessioni e avvoltoi di questa 76ª edizione. «Ho iniziato a buttare giù qualche nota ed è caduta dal nulla questa Stella stellina accompagnata dallo sguardo della bambina di Gaza che mi aveva trafitto poco prima gironzolando sul web» racconta Ermal, 44 anni, rovistando tra i ricordi di una notte insonne. «Così, una volta messa a letto la mia Fortuna Marie, sono sceso nello studio di casa per provare a sviluppare quell’idea, senza riuscire ad evitare quegli occhi di bimba che continuavano a fissarmi qualsiasi cosa facessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

Questa sera a Sanremo, Ermal Meta ha portato sul palco la sua versione di Stella stellina.

