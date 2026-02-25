Sanremo Elettra Lamborghini furiosa per il rumore notturno | Porca Tro*a fate abbassare la musica

Quando il palco dell’Ariston si spegne, la città di Sanremo continua a festeggiare. Ma il suono della vita notturna entra anche nelle camere degli hotel dove alloggiano gli artisti. Elettra Lamborghini si è sfogata sui social questa notte per il troppo rumore Sanremo porta nella Città dei Fiori una vitalità senza pari, quando il sipario del palco si chiude, già in tarda notte, le persone continuano a festeggiare senza freni facendo le ore piccole. Mentre cittadini e turisti si divertono, gli artisti cercano di ricaricare le energie per affrontare al meglio le prossime serate. Tra questi c’è Elettra Lamborghini, che fino alle 3 inoltrate non è riuscita a prendere sonno. In seguito, si è lasciata andare in uno sfogo sui social nel quale ha sollevato questo problema. Su Instagram la cantante ha messo una storia che mostra le ore 3:16 con la foto di Sanremo completamente accesa e viva, nella quale scrive: “Rega sono le 3 del mattino con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

