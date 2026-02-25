Porca tr**a fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti | Elettra Lamborghini furibonda dopo l’esibizione a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo share, ascolti, palco del Teatro Ariston ma anche una serie infinita di eventi collaterali nel paesino ligure. Feste organizzate di ogni tipo, pronte ad accogliere i cantanti e gli addetti ai lavori una volta spenti i riflettori sulla kermesse. Ma c’è anche chi non apprezza. Come Elettra Lamborghini che, dopo la sua esibizione, è scappata in hotel per riposarsi e fare l’aerosol come da rito. Poi ha voluto condividere uno sfogo su X. “Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro”, ha scritto l’artista. Sanremo 2026, 5 top e flop prima serata: Chiello ascoltaci richiama Morgan, Serena Brancale per deboli di cuore, Samurai Jay come Bad Bunny fa muovere il cu*o, Fulminacci che lord inglese! Intanto Lamborghini ieri sera si è esibita su “Voilà”, accompagnata da un corpo di ballo e piume bianche finte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: “Non mi fanno dormire”

Sanremo 2026, la frase in napoletano di Elettra Lamborghini al termine dell'esibizioneElettra Lamborghini ha fatto una battuta in napoletano alla fine della sua esibizione, dimostrando tutta la sua spontaneità.