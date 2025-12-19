Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma… | Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena

Carlo Conti aveva scelto una canzone che suggeriva cambiamenti, ma la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 ha bocciato anche Jalisse per la 29esima volta. Tra i brani scartati figura “Taratata”, un pezzo speciale firmato dalla stessa Jalisse, che ora rivela un retroscena inaspettato. Un’ulteriore conferma delle sfide e delle sorprese che accompagnano questa storica partecipazione.

Tra i brani scartati dalla Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 c’è anche “Taratata”. Non è una canzone qualsiasi perché è firmata a cantante di Jalisse. Il duo Alessandra Drusian e Fabio Ricci per la 29esima volta sono stati rimbalzati ed evidentemente il brano non ha convinto gli esperti della Commissione. Ma la coppia non si abbatta e ha annunciato che proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali la canzone inedita. “Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell’Ariston! La gente ci vuole e noi cercheremo di non deluderla”, hanato orgogliosi e per nulla abbattuti Alessandra Drusian e Fabio Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

