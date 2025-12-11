Sarà Sanremo | al Teatro del Casinò di Sanremo domenica 14 dicembre la nuova sfida dei sei finalisti di Sanremo Giovani per un posto all' Ariston

Domenica 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo si svolgerà la sfida finale di Sanremo Giovani, con sei finalisti pronti a conquistare un posto all'Ariston. Un evento ricco di emozioni e tensioni, dove i giovani talenti si confrontano in un momento decisivo, tra adrenalina e determinazione, per realizzare il proprio sogno.

(askanews) – Tanta emozione, adrenalina alle stelle, ma anche paure e timori. Sicuramente la voglia di godersela e di arrivare fino in fondo, dando il massimo. Sognando il palco dell’Ariston. Due di loro tra le Nuove Proposte, altre 2 da Area Sanremo. Sono sei i finalisti di Sarà Sanremo. A calcare il palcoscenico del Teatro del Casinò di Sanremo, il 14 dicembre in prima serata su Rai 1, saranno Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Ma solamente due guadagneranno il pass di “Nuove Proposte”, mentre altri 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026, sempre nella categoria “Nuove Proposte”. 🔗 Leggi su Amica.it