Musicoterapia | i benefici per la salute mentale

Da metropolitanmagazine.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La musicoterapia si sta affermando come un metodo efficace per supportare la salute mentale. Numerose ricerche evidenziano come l’ascolto e l’utilizzo della musica possano contribuire a ridurre ansia, stress e depressione, migliorando il benessere emotivo e cognitivo. Questo approccio naturale si basa su effetti neurobiologici documentati, come la diminuzione del cortisolo e l’aumento della dopamina, favorendo un equilibrio psicofisico più stabile.

Diversi studi dimostrano come la musica abbia effetti positivi per la nostra salute mentale, agendo positivamente su ansia, stress, processi cognitivi e depressione, riducendo il cortisolo e aumentando la dopamina.  Cos’è la musicoterapia. La musicoterapia è un metodo terapeutico utilizzato per curare diverse patologie cognitive, psichiatriche, neurologiche, motorie e stress come ansia e attacchi di panico, depressione, ictus, Parkinson, Alzheimer, disabilità fisiche e tanto altro.  Sviluppata come metodo di cura tra il XIX e il XX secolo grazie a importanti nomi quali Richard Brocklesby, Adler Blumer, Rolando Benenzon e James L. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

musicoterapia i benefici per la salute mentale

© Metropolitanmagazine.it - Musicoterapia: i benefici per la salute mentale

Leggi anche: "matitanti" per la salute mentale

Leggi anche: La salute mentale è una questione pubblica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

musicoterapia benefici salute mentaleMusicoterapia: i benefici per la salute mentale - Diversi studi dimostrano come la musica abbia effetti positivi per la nostra salute mentale, agendo ... msn.com

La musicoterapia: cos’è e quali sono i benefici - Molto spesso per strada, nei locali, nelle sale di attesa, ascoltiamo musiche che “riempiono” un’attesa, un tempo o semplicemente ... savethechildren.it

Asl L'Aquila: studio su musicoterapia alla ribalta nazionale - Uno studio sulla musicoterapia del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila è stato pubblicato dalla 'Rivista di Psichiatria', una delle più prestigiose del settore, come ... ansa.it

Can Music Therapy Engage Seniors with Dementia?

Video Can Music Therapy Engage Seniors with Dementia?

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.