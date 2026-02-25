Sanremo quando la canzone fa bene alla salute | i benefici della musicoterapia

La musica di Sanremo dimostra di avere effetti positivi sulla salute, grazie ai benefici della musicoterapia. La popolarità del festival porta molte persone ad ascoltare e cantare, migliorando umore e benessere generale. Studi recenti dimostrano che la musica può ridurre lo stress e favorire il rilassamento. In questo modo, il festival si trasforma in un'occasione anche per prendersi cura di sé attraverso i suoni. La musica può davvero fare la differenza nella vita quotidiana.

Durante i giorni di Sanremo, in Italia non si parla d’altro, la kermesse monopolizza l’attenzione degli italiani. Non è solo il Festival della canzone, ma un vero e proprio rito collettivo. L’eco mediatica del festival è enorme e può essere sfruttata anche per veicolare un messaggio prezioso: la musica fa bene alla salute. Il valore della musicoterapia . Negli ultimi anni la musicoterapia si è infatti affermata come intervento clinico complementare nei disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva, sostenuta da un numero crescente di evidenze scientifiche. La spiegazione risiede nel modo in cui il cervello elabora l’esperienza musicale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Musicoterapia: i benefici per la salute mentaleLa musicoterapia si sta affermando come un metodo efficace per supportare la salute mentale.

