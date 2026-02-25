Sanremo 2026 ascolti | 9,6 milioni di spettatori e 58% di share Calo rispetto all’anno scorso

Home > Spettacoli > Sono stati 9 milioni e 600mila, con uno share del 58%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 76° Festival di Sanremo. Si registra un calo rispetto all’edizione dell’anno scorso, sempre targata Carlo Conti con circa tre milioni di spettatori in meno. In termini di share si tratta del quarto miglior risultato (conduzione affidata a Mike Bongiorno), quando non c’era però la total audience ma si registra un calo rispetto all’edizione de. In quel caso lo share fu del 58,74% con 13.140.000 spettatori. La prima parte (dalle 21.42 alle 23.34) registra 13 milioni e 158mila per uno share del 57,7%, mentre la seconda parte (dalle 23.38 alle 01.32) segna 6 milioni e 45 mila spettatori per uno share del 58,7%. La prima serata registra, rispetto a quella dell’edizione 2025, un calo del 7% di share e di 3 milioni di spettatori in total audience. 🔗 Leggi su Lapresse.it

