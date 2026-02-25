Sanremo c' è qualcuno che esulta per il calo degli ascolti | è il successore di Carlo Conti

A Sanremo è scattata la sirena degli ascolti. Ed è un suono anomalo, quasi dimenticato, perché gli ultimi anni avevano abituato a cifre esorbitanti, eccezionali, nel vero senso della parola. Quel ‘6’ davanti, sul fronte dello share, trascritto da Amadeus nel 2023 e poi replicato dodici e ventiquattro mesi dopo aveva reso prassi quella che invece era una straordinarietà. E quando Carlo Conti nel 2025 raccolse il testimone senza subire contraccolpi, anzi migliorando ulteriormente il dato, si pensò che quel benessere potesse durare in eterno. Nulla di più sbagliato. Se lo share al 58% è un risultato ultra soddisfacente e ampiamente superiore a gran parte delle edizioni di questo millennio, ad allarmare è la fuga delle teste, con la media degli spettatori crollata sotto la soglia psicologica dei 10 milioni. Esclusa l’edizione del covid (che non fa testo per milleuno motivi), non accadeva dall’ultima volta di Baudo. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiGli ascolti televisivi della prima serata di Sanremo 2026 sono calati drasticamente, causando delusione tra gli organizzatori.

Carlo Conti ha individuato il suo successore per Sanremo 2027Carlo Conti ha scelto Nicola Savino come possibile conduttore di Sanremo 2027, dopo aver escluso Diletta De Martino.

Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore insieme a Carlo Conti Ecco cosa sappiamo

Temi più discussi: Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Festival di Sanremo: SI PARTE; Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026: nozze, fidanzamenti ufficiali, famiglie, cuori spezzati e nuovi amori; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince.

Sanremo, c'è qualcuno che esulta per il calo degli ascolti: è il successore di Carlo ContiA Sanremo è scattata la sirena degli ascolti. Ed è un suono anomalo, quasi dimenticato, perché gli ultimi anni avevano abituato a cifre esorbitanti, eccezionali, nel vero senso della parola. Quel ‘6’ ... today.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico' ... tg24.sky.it

Il cantante ha cucito il nome di Amal sulla camicia per la sua esibizione. Carlo Conti: "I bambini non c'entrano con la follia" - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com