Il 3 dicembre a Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato gli accessi dell’Aerospace and Defence Meeting all’Oval Lingotto. Una trentina di persone si sono incatenate ai cancelli, mentre tre sono salite su una struttura della Regione Piemonte. Il movimento ha denunciato il coinvolgimento di aziende come Leonardo, Thales e Avio nei conflitti globali. Gli attivisti hanno esposto lo slogan «Difendere la Terra, non i confini», criticando anche il sostegno istituzionale al settore bellico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, attivisti Extinction Rebellion: blocco al Lingotto

A Torino attivisti ProPal irrompono nella sede de La Stampa, devastano gli uffici e lanciano slogan intimidatori contro i giornalisti. Identificati e denunciati decine di partecipanti. - facebook.com Vai su Facebook

Extinction Rebellion, attivisti incatenati davanti all'Oval - Blitz questa mattina a Torino degli attivisti di Extinction Rebellion davanti agli ingressi dell'Oval, dove è in corso l'Aerospace and Defence Meetings. Secondo msn.com

Extinction Rebellion blocca la fiera della Difesa a Torino: "Qui si finanziano guerra e crisi climatica” (FOTO e VIDEO) - Questa mattina, a Torino, il centro fieristico del Lingotto non ha mai davvero aperto i battenti: una trentina di attivisti di Extinction Rebe ... Come scrive giornalelavoce.it

Blitz Extinction Rebellion, bloccata fiera aersopace di Torino - Una trentina di attivisti di Extinction Rebellion ha bloccato stamattina all'Oval Lingotto l' Aerospace and Defence Meeting, la convention internazionale su aerospazio e difesa. torino.repubblica.it scrive

Extinction Rebellion blocca l’Aerospace and Defence Meeting a Torino: protesta contro industria bellica e crisi climatica - Attivisti incatenati ai cancelli e striscioni sugli edifici per contestare il peso della spesa militare, l’impatto ecologico dei conflitti e il sostegno istituzionale al comparto della difesa ... Segnala quotidianopiemontese.it

Incatenati ai cancelli e pali, Extinction Rebellion blocca l'Aerospace Meeting all'Oval - Questa mattina, a Torino, Extinction Rebellion ha bloccato la decima edizione dell’Aerospace and Defence Meeting (ADM) all'Oval di Lingotto, una delle più importanti business convention internazionali ... Segnala torinoggi.it

Ambrogio (FdI): “A Torino proteste ideologiche e qualunquismo” - “L’irruzione e le azioni di protesta portate avanti da Extinction Rebellion all’Aerospace and Defence Meeting di Torino rappresentano l’ennesimo capitolo di una narrazione segnata da superficialità e ... Come scrive lospiffero.com