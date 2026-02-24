sanremo 2026 i 30 big in gara sfilano sul blu carpet

Sanremo 2026, i 30 artisti in gara sfilano sul blu carpet, attirando migliaia di fan lungo le strade adiacenti al teatro Ariston. La presenza di pubblico è massiccia, con persone che si accalcano per vedere da vicino le star e immortalare il momento. Le strade si riempiono di colori e entusiasmo, mentre gli artisti mostrano i loro look più eleganti. L’atmosfera è carica di attesa e curiosità per le serate che verranno.

Sfilano sul blue carpet di Eni i 30 big in gara per il 76esimo Festival di Sanremo. Un bagno di folla ha invaso le stradine adiacenti il teatro Ariston, per poter assistere da vicino alla passerella degli artisti. Tantissimi i fiori donati dai cantanti ai fan, che hanno salutato i propri beniamini con cartelli, urla, selfie e anche qualche regalo. Vera ovazione per l’ultima cantante a sfilare, Elettra Lamborghini, così come per Fedez e J-Ax. Un’esplosione di gioia ha accompagnato anche il passaggio, tra gli altri, di Serena Brancale e Sal Da Vinci. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026: 30 stelle sfilano sul blue carpet tra fiori e applausiSanremo 2026 ha attirato l’attenzione con 30 stelle che hanno sfilato sul blue carpet, accompagnate da fiori colorati e applausi.

Sanremo 2026, il Festival parte dal green carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso ParadisoSanremo 2026 ha preso il via con il tradizionale green carpet, quando i 30 Big in gara hanno sfilato tra fiori e applausi lungo Corso Matteotti.

Sanremo 2026, svelati i 30 Big in gara: tutte le reazioni - La volta buona 01/12/2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, ecco i cantanti in gara: 30 i big e tra loro 10 esordienti.

Sanremo 2026, il Festival parte dal green carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso ParadisoIl Festival di Sanremo 2026 comincia dal green carpet: i 30 Big in gara sfilano in Corso Matteotti. Tra debutti, grandi ritorni e prime reazioni del pubblico, la vigilia accende ufficialmente la setti ... vanityfair.it

Sanremo 2026 prima serata: la scaletta ufficialeSanremo 2026 parte con la prima serata: ecco tutti i 30 Big in gara, chi conduce e come funziona il voto della Sala Stampa. rds.it

Scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti i 30 cantanti in gara e le canzoni del 24 febbraio - facebook.com facebook

Ogni anno il Festival di Sanremo accende i riflettori non solo sulle canzoni, ma anche sulle identità dei suoi protagonisti: la guida completa ai nomi d'arte dei cantanti in gara x.com