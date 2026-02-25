Sanremo ascolti deludenti per la prima serata | 3 milioni di spettatori in meno rispetto all' anno scorso

Sanremo 2026 è entrato nel vivo. Ieri, martedì 24 febbraio è andata in onda la prima serata del Festival con Carlo Conti e Laura Pausini che, insieme a Can Yaman, hanno tenuto compagnia al pubblico presentando le 30 canzoni in gara. Gli ospiti sono stati Tiziano Ferro, Kabir Bedi, Vincenzo De Lucia, la signora Gianna Pratesi che 80 anni fa votò al referendum sulla Repubblica. Sui social in tendenza l'hashtag #Sanremo2026 che ha raccolto migliaia di interazioni e registrato anche gaffe come la scritta 'Repupplica' comparsa sullo schermo dell'Ariston durante la diretta. Ma com'è andata in share e telespettatori questa prima serata? I numeri raccontano una situazione decisamente meno entusiasmante dello scorso anno: 9,6 milioni pari al 58% di share sono stati i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Ascolti prima serata Sanremo: il Festival raggiunge 9.600.000 spettatori (58%). Lo scorso anno erano 12 milioni (65.3%)

Leggi anche: Ascolti prima serata Sanremo: il Festival raggiunge 9.600.000 di spettatori (58%). Netto calo rispetto al 2025 (12 milioni e 65.3% di share)

Argomenti discussi: Stato delle cose, la Rai chiude in anticipo il programma di Giletti? Il giornalista ad Affaritaliani: No comment; Sanremo 2008, la difficile edizione di Baudo segnata dalla tragedia dei fratelli di Gravina e dal calo degli ascolti.

Sanremo 2026, ascolti prima serata: forte calo per Carlo Conti al 57,7% con 9 milioni e 300 mila spettatoriSanremo 2026 ascolti prima serata. Si tratta di un dato in calo di oltre 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. maridacaterini.it

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiQuanto ha fatto la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 in termini di ascolti tv? Scopriamolo subito: ecco i dati auditel. donnapop.it

Festival di Sanremo, la prima serata tra sorprese e tormentoni In attesa dei dati ufficiali sugli ascolti sulla prima serata di Sanremo, il Festival 2026 è partito come solo lui sa fare: con tutta l’Italia incollata davanti alla televisione. I social lo confermano, il Teatro A - facebook.com facebook

Sanremo, si parte. Conti: niente ansia da ascolti. Sul palco Can Yamam x.com