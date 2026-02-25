Ascolti prima serata Sanremo | il Festival raggiunge 9.600000 spettatori 58% Lo scorso anno erano 12 milioni 65.3%

Come è andata la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Nella serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, su Rai1 la prima serata della kermesse ha raggiunto 9.600.000 spettatori e il 58% di share per l'esordio. I dati Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. Carlo Conti mette le mani avanti «Non sono entrato camminando a cinque centimetri da terra l'anno scorso, quando gli ascolti sono andati molto bene, perché non è nella mia natura. E non mi abbatterò se gli ascolti si dovessero discostare da quelli dell'anno scorso. Il contesto è completamente diverso. L'anno scorso - ha detto Conti - sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po' il caso, un po' la fortuna, un po' la bravura ci hanno portato a superarli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

