Sanremo 2026 vi è piaciuta la prima puntata del Festival?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, più spazio alla musica","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, un bel mix","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, noiosa","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, poche belle canzoni","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

Sanremo 2026 replica prima puntata su Rai Premium, orario, quando rivedere la prima serata del 24 febbraioSanremo 2026 torna in replica su Rai Premium a causa di richieste di pubblico.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Festival di Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata e l'ordine di uscita dei big; Sanremo, da Nilla Pizzi all’edizione 2026: storia e curiosità. Ascolta le canzoni che hanno vinto; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio.

La prima serata del festival di Sanremo 2026 riassunta con le gif (nel caso vi siate addormentati)partners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it

Sanremo 2026, intervista a Nicolò FilippucciSanremo 2026, intervista a Nicolò Filippucci: Amici mi ha dato una grandissima opportunità. Ora vi porto nella mia 'Laguna' di pensieri. superguidatv.it

Sal Da Vinci chiude la sua canzone in napoletano e si prende la standing ovation dell'Ariston: vi è piaciuta la sua performance al Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Mi è piaciuta assai la canzone di Sal Da Vinci #Sanremo x.com