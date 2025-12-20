Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026. Accanto a Ema Stokholma e Carolina Rey, prenderà parte a un evento che anticipa il celebre Festival della Canzone Italiana, offrendo un’anteprima di questa importante manifestazione musicale. Saranno tre conduttrici a guidare il pubblico attraverso una serata dedicata alla musica italiana emergente.

Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a condurre il Prima Festival di Sanremo 2026, l’atteso appuntamento che precede il Festival della Canzone Italiana. Tra le conduttrici spicca Manola Moslehi, talentuosa presentatrice originaria di Frosinone. Nata nel capoluogo ciociaro nel 1984. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey

Leggi anche: Sanremo 2026, ecco chi sono le conduttrice del Prima Festival

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manola Moslehi, chi è la cantante di origini iraniane. Sanremo, Amici, l'esperienza in radio, il coming out e la cicatrice sul ventre; Chi è Manola Moslehi, una delle conduttrici del PrimaFestival 2026; Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi al PrimaFestival di Sanremo: l'annuncio di Carlo Conti, chi sono; Manola Moslehi, chi è la nuova conduttrice del PrimaFestival: l'esperienza in radio e a Sanremo, Amici e le origini iraniane.

Chi è Manola Moslehi, una delle conduttrici del PrimaFestival 2026 - Chi è Manola Moslehi, speaker radiofonica con un passato da cantante, tra le nuove conduttrici del PrimaFestival 2026 ... dilei.it