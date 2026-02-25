Sanremo 2026 tutte le news LIVE della seconda serata minuto per minuto – AGGIORNAMENTO

Questa sera su Rai 1 in onda la seconda serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto. Archiviato il buon debutto, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 cosa ci riserverà? Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini ha deciso di coinvolgere tre co-conduttori d’eccezione sul palco: Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati. La serata si aprirà con la semifinale delle Nuove Proposte: Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma e Soniko; Mazzariello vs Angelica Bove. Ospiti le Campionesse Olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Assente Arianna Fontana, a causa della febbre. Tra i paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Tra i momenti emozionanti Achille Lauro canterà 16 marzo con Laura Pausini e sarà dedicata a Gianna Pratesi, che proprio quel giorno compirà 105 anni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, tutte le news live della prima serata – IN AGGIORNAMENTO

Sanremo 2026, il racconto della prima serata minuto per minuto

Temi più discussi: Sanremo 2026 prima serata: ecco la compilation di tutte le canzoni in gara; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026; Le novità di Sanremo 2026: la guida a regolamento, votazioni e programma della 76esima edizione del Festival; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata.

Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo, la guida completa. superguidatv.it

Laura Pausini, tutte le gaffe sul palco di Sanremo 2026: i momenti virali dell’AristonLaura Pausini gaffe Sanremo 2026: battute, doppi sensi e citazioni diventano virali. Ecco cosa è successo durante la prima serata. notizie.it

Massimo Troisi. . L'unico che vincerebbe tutte le edizioni di Sanremo... Mario il bidello... Il più grande musicista di sempre #massimotroisi #sanremo2026 - facebook.com facebook