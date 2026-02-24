Sanremo 2026 tutte le news live della prima serata – IN AGGIORNAMENTO

Sanremo 2026 ha visto una grande partecipazione di pubblico grazie alla presenza di numerosi artisti emergenti, causata dall'apertura delle iscrizioni più ampia rispetto agli anni scorsi. Durante la serata, sono state presentate molte canzoni inedite e i fan hanno assistito a esibizioni dal vivo intensi. La prima serata ha attirato l’attenzione sui debutti di alcuni giovani talenti, confermando il forte interesse per questa edizione. Le sorprese non sono mancate e il ritmo si mantiene elevato.

Tutti gli aggiornamenti e le news live della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Stasera su Rai 1 va in onda la prima serata della nuova edizione della kermesse musicale, con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Ad affiancare il presentatore sul palco dell’Ariston due nomi d’eccezione: Laura Pausini (co-conduttrice per tutte le cinque puntate) e Can Yaman. Nel corso della serata ascolteremo per la prima volta le 30 canzoni dei Big in gara e Novella2000 è pronta ad aggiornarvi con tutte le news live della serata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serata – IN AGGIORNAMENTOLa pubblicazione della scaletta di Sanremo 2026 ha causato molte discussioni tra i fan, dopo che sono stati annunciati i nomi dei primi artisti in gara.

Sanremo 2026, conferenza stampa prima serata: tutte le dichiarazioni in direttaCarlo Conti ha annunciato che questa sarà la sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, evento che si tiene in Italia ogni anno.

A Sanremo per i bimbi vittime di tutte le guerre Ermal Meta canta il dramma di Gaza in "Stella stellina", una ninna nanna che racconta una bambina morta sotto le bombe “La paternità ha cambiato il mio sguardo» Angela Calvini x.com