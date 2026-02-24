Sanremo 2026 il racconto della prima serata minuto per minuto

Sanremo 2026 ha aperto con entusiasmo, sotto la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman, attirando moltissimi spettatori. Durante la prima serata, sono stati presentati i primi artisti e le esibizioni hanno suscitato reazioni diverse nel pubblico. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e colpi di scena. La kermesse continua a catturare l’attenzione degli appassionati di musica italiana.

Il racconto minuto per minuto e in diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Carlo Conti e Laura Pausini hanno annunciato in conferenza stampa la scaletta della prima serata di Sanremo 2026, a causa di modifiche dell'ultimo minuto. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover. Ci sono state ingerenze politiche su Sanremo in merito al caso Pucci "No. Non ci sono". Risponde cosi alle domande dei cronisti l'Ad della Rai Giampaolo Rossi. "Sanremo - spiega - è un racconto del nostro paese è uno specchio è un'immagine viva degl