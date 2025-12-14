Chi è Tredici Pietro il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan a Sanremo 2026

Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Conosciuto anche come Pietro Morandi, si appresta a partecipare a Sanremo 2026, portando avanti la tradizione musicale della famiglia. La sua presenza sul palco del Festival rappresenta un nuovo capitolo nella carriera artistica del giovane artista e un'occasione di grande rilievo nel panorama musicale italiano.

Pietro Morandi, conosciuto come Tredici Pietro, classe 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Il cantante di Monghidoro è padre anche di Marco e Marianna, nati dal suo matrimonio con Laura Efrikian. Pietro ha sempre le idee molto chiare riguardo il suo futuro: il figlio più giovane del cantante di successi indimenticabili come Fatti Mandare dalla Mamma ha infatti scelto di intraprendere una carriera musicale con l’obiettivo di sfondare come rapper. Sin da piccolo si è appassionato al rap, ascoltando le canzoni di Fabri Fibra, come racconta a Le Iene: «A scuola, dopo pranzo, cantavo Applausi per Fibra. Metropolitanmagazine.it

