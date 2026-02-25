Sanremo 2026 | Top 5 shock e segreti sui voti

Carlo Conti ha annunciato i primi cinque brani in testa a Sanremo 2026, grazie ai voti raccolti da stampa, televoto e pubblico online. La causa di questa classifica provvisoria risiede nella modalità di raccolta delle preferenze, che combina diverse fonti di voto. Tra le sorprese, spiccano alcuni brani che hanno sorpreso per il loro forte consenso. La lista aggiornata si basa sui risultati più recenti e può cambiare nelle prossime ore.

Carlo Conti ha svelato i primi cinque brani in testa alla classifica provvisoria di Sanremo 2026, basata sui voti combinati della Sala Stampa, della televisione e del web. Tra i protagonisti spiccano Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida Sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che Fastidio! e la collaborazione tra Fedez e Masini con Male Necessario. La classifica, annunciata in ordine casuale senza posizioni precise, riflette il giudizio di critici, telespettatori e utenti del web. Questo approccio innovativo mira a proteggere i votanti dalle pressioni esterne, mantenendo al contempo un alone di mistero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

