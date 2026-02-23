Sanremo 2026 | 75mila euro per i Big ecco i segreti dei rimborsi

Sanremo 2026 prevede un budget di 75mila euro per i Big, destinati a coprire le spese di partecipazione. La cifra deriva dagli investimenti promessi dagli organizzatori, che puntano a incentivare la partecipazione di artisti noti. Alcuni concorrenti hanno già confermato di aver ricevuto rimborsi per le spese di viaggio e alloggio. La macchina organizzativa si mette in moto per garantire un evento senza intoppi.

Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 febbraio, si preannuncia come un evento cruciale non solo per gli amanti della musica, ma anche come un’importante opportunità economica per gli artisti in gara. I “Big riceveranno un rimborso spese di circa 75.000 euro, mentre le Nuove Proposte otterranno 25.000 euro. Gli ospiti internazionali, invece, possono arrivare a guadagnare fino a 8.000 euro per le esibizioni. Questi numeri, seppur non rappresentanti un vero e proprio cachet, riflettono l’importanza strategica della partecipazione al Festival, che va ben oltre il semplice compenso economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026 entra nel vivo: ecco i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo GiovaniSanremo 2026 si avvicina alla fase più intensa, con i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani già annunciati.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

