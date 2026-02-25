Sanremo 2026 le pagelle della prima serata | Lamborghini sfreccia ma senza motore Dargen professionista dell’estate Luché nudo e crudo Sal Da Vinci gioca le sue carte vincenti…

Sanremo 2026 ha visto Lamborghini sfrecciare senza motore, a causa di un guasto tecnico, lasciando il pubblico sorpreso. Dargen D’Amico si distingue come professionista dell’estate, con un'esibizione energica e coinvolgente. Luché si presenta senza filtri, nudo e crudo sul palco, mentre Sal Da Vinci sfodera le sue carte vincenti con un'interpretazione emozionante. Carlo Conti, invece, si avvia verso un’altra serata di lavoro, ricordando con affetto Pippo Baudo.

Carlo Conti, il mestiere in papillon. Va verso l’ennesima giornata di lavoro e si potrebbe dire quasi col pilota automatico, non fosse che, mentre ricorda e celebra Pippo Baudo, si emoziona. D’altronde si parla del recordman di tutti i Sanremo. E dei nostri cuori. Pippo. Avanti così. Olly. Torna nel posto che lo ha consacrato alla fama nazionale e trasversale. Si presenta da campione in carica, consumato dal successo, da una certa esperienza che in un anno si è rinforzata, ma anche da una canzone che rischia di annoiare, altro che “classico”. Forse proprio qui sta questa Balorda e “strasentita” Nostalgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogIn vista di Sanremo 2026, abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Tredici Pietro si sgola (5), Nigiotti intenso (7), Sal Da Vinci mix da psicosi (7), Eddie Brock da TikTok (7)Tredici Pietro si sgola perché ha cantato con grande energia, anche se la sua performance è stata criticata.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata del Festival; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle della prima puntata: promossi e bocciati.

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e MasiniI nostri voti e giudizi ai 30 Big che si esibiscono per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana ... ilsole24ore.com

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Sanremo 2026, la prima serata: Can Yaman, Laura Pausini e l’esibizione dei 30 Big. Le nostre pagelle in diretta facebook

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Ditonellapiaga va forte, 8. Arisa a Disneyland, 5 x.com