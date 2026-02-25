Sanremo 2026 Stella Stellina di Ermal Meta è per le bambine di Gaza | il nome Amal cucito sulla camicia

La politica entra al Festival di Sanremo 2026, seppur non ufficialmente. È un brano di denuncia quello portato sul palco dell’Ariston da Ermal Meta che, con il nome Amal ricamato sulla camicia, dedica la ninna nanna Stella Stellina a tutte le bambine e i bambini vittime del genocidio a Gaza. La canzone gli vale la lode dell’Accademia della Crusca. Il significato di Stella Stellina, dedicata alle bambine Ermal Meta, a Sanremo 2026 col nome di Amal sulla camicia Il brano di denuncia per Gaza Il significato di Stella Stellina, dedicata alle bambine Stella Stellina “racconta di quello che accade a chi non ha voce”: così Ermal Meta ha presentato, ai microfoni de La Stampa, il brano con cui concorre al 76esimo Festival di Sanremo. “L’ispirazione arriva da quello che sta accadendo a Gaza. – ha spiegato il cantante – È paradossale, perché si parla di un popolo che è sulla bocca di tutti, ma che sembra dimenticato da tutti”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

«Ho trovato la tua bambola / Mi è sembrato di vederti ancora / Eri così piccola / La stringevi fino a sera». Questa immagine, che arriva dritta dal testo di "Stella stellina", è il cuore della canzone con cui Ermal Meta ritorna sul palco dell’Ariston. Dopo il successo - facebook.com facebook