sanremo 2026 ermal meta canta di gaza nel brano stella stellina

Sanremo 2026 vede il ritorno di Ermal Meta tra i Big, presentando il brano Stella stellina. La partecipazione conferma l’attenzione dell’artista verso temi di attualità e la volontà di comunicare attraverso la musica. L’edizione si prospetta interessante, con artisti di rilievo e nuove interpretazioni, contribuendo a mantenere alta la tradizione del festival come momento di confronto e ascolto.
Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big dell’edizione 2026 con il brano Stella stellina. Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big dell’edizione 2026 con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. Il pezzo racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. Il punto di vista è quello di un uomo – forse un padre, forse un vicino di casa – che osserva e restituisce uno sguardo intimo e umano su una tragedia collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sanremo continua a suscitare opinioni contrastanti tra pubblico e critica, con alcune sorprese e conferme tra le canzoni in gara.
