Sanremo 2026 vede il ritorno di Ermal Meta tra i Big, presentando il brano Stella stellina. La partecipazione conferma l’attenzione dell’artista verso temi di attualità e la volontà di comunicare attraverso la musica. L’edizione si prospetta interessante, con artisti di rilievo e nuove interpretazioni, contribuendo a mantenere alta la tradizione del festival come momento di confronto e ascolto.

Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big dell’edizione 2026 con il brano Stella stellina. Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big dell’edizione 2026 con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. Il pezzo racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. Il punto di vista è quello di un uomo – forse un padre, forse un vicino di casa – che osserva e restituisce uno sguardo intimo e umano su una tragedia collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Ermal Meta canta di Gaza nel brano Stella stellina

Approfondimenti su Sanremo 2026

Ermal Meta torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

Sanremo continua a suscitare opinioni contrastanti tra pubblico e critica, con alcune sorprese e conferme tra le canzoni in gara.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta porta in gara il dramma di Gaza: testo e significato di Stella Stellina; Ermal Meta: Provare con l'orchestra è la prima pietra della strada per Sanremo; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: Serena Brancale lancia la sfida a Fedez; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti.

Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella Stellina: le anticipazioniIn merito alla sua partecipazione, Ermal Meta ha dichiarato a RaiPlay: La mia canzone per Sanremo nel 2026, si chiama Stella stellina ed è una canzone che parla di resistenza e di speranza e racconta ... 105.net

Sanremo, Ermal Meta torna in gara con Stella stellinaRoma, 26 gen. (askanews) – Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante ... askanews.it

Domani e per sempre di Ermal Meta La straordinaria storia di Kajan, ragazzo albanese con un indiscusso talento per il pianoforte nato nel pieno degli orrori del 900. Ma è anche la Storia, con la S maiuscola, delle sopraffazioni e delle repressioni del regime in - facebook.com facebook

Sanremo, Ermal Meta torna in gara con “Stella stellina” #Sanremo2026 x.com