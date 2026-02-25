Sanremo 2026 Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 | la reazione

A sorpresa, Sal Da Vinci non è rientrato nella Top 5 della prima serata di Sanremo 2026. Non è tardata ad arrivare la reazione del cantante. Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e ieri sera abbiamo ascoltato per la prima volta le 30 canzoni in gara. Al termine della diretta, Carlo Conti ha svelato la prima Top 5 provvisoria, generata dai voti della giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A risultare i favoriti sono così stati Arisa, Fedez e Marco Masini, Fulminacci, Serena Brancale e Ditonellapiaga. In rete tuttavia è scoppiata la polemica e in molti si sono stupiti dell’assenza dalla Top 5 di Sal Da Vinci, considerato nelle ultime settimane uno dei favoriti di questa edizione della kermesse. La reazione della voce di Rossetto e Caffè non si è fatta attendere ed è arrivata nel corso del Dopofestival. «Se ci sono rimasto male? Assolutamente no. Mi preoccupava invece essere nei 5. 🔗 Leggi su Novella2000.it

