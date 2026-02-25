Sanremo 2026 polemiche su Carlo Conti dopo la prima serata | fioccano i commenti

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è consumata a una velocità inattesa. Martedì 24 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 76esima edizione ha debuttato con una macchina organizzativa impeccabile e un ritmo serratissimo. La serata inaugurale, tradizionalmente la più lunga delle cinque, avrebbe dovuto chiudersi intorno all’1.30. Invece Carlo Conti è riuscito addirittura ad anticipare di una decina di minuti, portando a casa una chiusura quasi da record. Una scaletta studiata al millimetro, senza pause superflue e senza tempi morti evidenti. Nessun inciampo clamoroso, fatta eccezione per la grafica Rai che ha mandato in sovrimpressione la scritta “Repupplica”, errore subito notato dal pubblico più attento. Per il resto, tutto è filato liscio. Forse fin troppo. Perché se da un lato la precisione è stata riconosciuta, dall’altro in molti hanno avvertito la mancanza di quei momenti cult, di quegli imprevisti o di quei picchi emotivi che storicamente trasformano una serata sanremese in qualcosa di memorabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

