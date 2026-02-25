Carlo Conti brutta notizia dopo la prima serata di Sanremo

La prima serata di Sanremo 2026 ha riacceso le luci sull’Ariston con un carico di attese altissime, tra debutti, ritorni e momenti celebrativi che hanno trasformato il martedì 24 febbraio in una vera maratona televisiva. Sul palco si sono alternate tutte e trenta le canzoni in gara, in un susseguirsi serrato di esibizioni che ha segnato l’esordio da conduttrice di Laura Pausini accanto a Carlo Conti, con la presenza del super ospite Tiziano Ferro, del volto turco amatissimo dal pubblico italiano Can Yaman e perfino di una “carrambata” con Kabir Bedi. Non sono mancati i momenti istituzionali, come l’omaggio alla signora centenaria per celebrare gli ottant’anni della Repubblica, e quelli più strettamente legati alla storia del Festival, con i tributi a Pippo Baudo e Peppe Vessicchio. Leggi anche: Laura Pausini, scoperto il dettaglio nel reggiseno alla prima serata di Sanremo: “Cosa ho messo” Ascolti Sanremo, flop per la prima serata: 3 milioni di spettatori in meno dello scorso anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

