Can Yaman ospite a Sanremo 2026 nella prima serata Carlo Conti punta sull' attore dopo l' arresto in Turchia

Da virgilio.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha portato l’attore turco Can Yaman sul palco della prima serata. Dopo le notizie di un arresto in Turchia e il successivo rilascio, l’organizzazione ha deciso di puntare su di lui come ospite speciale. La presenza di Yaman ha fatto discutere molti, ma Conti ha scelto di andare avanti e sfruttare la popolarità dell’attore per animare la serata. I fan sono curiosi di vedere come si svilupperà questa partecipazione.

L’attore Can Yaman potrebbe essere ospite di Carlo Conti nella prima serata di Sanremo 2026: l’invito, legato al traino di Sandokan, aprirebbe spazio anche a un aggiornamento sulla seconda stagione attesa tra primavera ed estate, nel cinquantenario dello sceneggiato del 1976. La scelta arriva dopo il fermo e il rilascio a Istanbul durante un blitz antidroga. Can Yaman da Carlo Conti a Sanremo 2026: l’indiscrezione Sandokan, l’anniversario e la seconda stagione L’arresto in Turchia e il rilascio Can Yaman da Carlo Conti a Sanremo 2026: l’indiscrezione Secondo quanto appreso da Adnkronos, Can Yaman sarebbe stato indicato come uno degli ospiti della prima serata di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

