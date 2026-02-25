Sanremo 2026 pagelle della prima puntata | omaggio a Pippo Baudo 10 disastro IA 0 immensa Gianna Pratesi 10

Sanremo 2026 ha preso il via con una serata segnata da giudizi contrastanti: l’omaggio a Pippo Baudo riceve il massimo dei voti, mentre la performance dell’intelligenza artificiale viene giudicata un disastro totale. Gianna Pratesi stupisce con una performance emozionante, ottenendo il massimo riconoscimento. Dopo l’ultima esibizione di Olly, si riparte con il giovane talento del cantautorato. La serata lascia spazio a molte aspettative per le prossime settimane.

Chiuso con Olly, si riparte con il giovane cantautore. Carlo Conti ha dà il via alla sua ultima edizione personale del Grande Fratello. Vada come vada, sarà un addio dunque. Ed ecco cos'è successo nel corso della puntata di martedì 24 febbraio. Omaggio a Pippo Baudo. Voto: 10. Carlo Conto l'aveva annunciato: questa edizione di Sanremo è dedicata a Pippo Baudo. Per la prima volta si torna all'Ariston dai funerali del conduttore, tornato in voce e video. Sono sue le parole iniziali della kermesse, accogliendo il pubblico in casa e da casa. Un omaggio doveroso e davvero ben eseguito. L'evoluzione della Pausini.

Gianna Pratesi, la prima ospite d’onore a Sanremo 2026 è un’omaggio alla storia della Repubblica: “Ai giovani dico, bisogna volere bene”Gianna Pratesi, protagonista della prima serata di Sanremo 2026, è salita sul palco per celebrare i 106 anni della Repubblica italiana.

Chi è Gianna Pratesi, la centenaria ospite sul palco nella prima puntata di Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha preso parte a Sanremo 2026 per festeggiare gli 80 anni di Repubblica, dopo aver scelto di salire sul palco.

Si sono accesi i riflettori sulla76esima edizione del Festival di Sanremo. Un'apertura solenne e carica di emozione, interamente dedicata all'indimenticabile Pippo Baudo, icona della televisione italiana e storico conduttore della kermesse. - facebook.com facebook

Come il padre di lui nell’Amleto dello zio Will, come Agamennone nell’Elektra di Hofmannsthal & Strauss, come l’Msi ai congressi di Fratelli d’Italia, uno spettro si aggira per il Festival di Sanremo: Pippo Baudo. Perché se il Sanremone è una delle poche entità x.com