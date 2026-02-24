Chi è Gianna Pratesi la centenaria ospite sul palco nella prima puntata di Sanremo 2026

Gianna Pratesi, 105 anni, ha preso parte a Sanremo 2026 per festeggiare gli 80 anni di Repubblica, dopo aver scelto di salire sul palco. La sua presenza è stata motivata dalla volontà di ricordare il diritto di voto conquistato da giovani donne come lei. Con un sorriso, ha cantato

Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. Gianna Capaldi Pratesi, 106 anni, ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Durante la prima serata del Festival di Sanremo ci sarà un momento di assoluta importanza storica: sul palco si esibirà Gianna Capaldi Pratesi, una donna di Chiavari (GE). Gianna Pratesi, 105 anni, ha portato il suo voto storico al referendum del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica. Ora vive in Scozia, dove gestisce una gelateria e si impegna a trasmettere le sue esperienze alle nuove generazioni.