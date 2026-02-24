Chi è Gianna Pratesi la centenaria ospite sul palco nella prima puntata di Sanremo 2026

Gianna Pratesi, 105 anni, ha preso parte a Sanremo 2026 per festeggiare gli 80 anni di Repubblica, dopo aver scelto di salire sul palco. La sua presenza è stata motivata dalla volontà di ricordare il diritto di voto conquistato da giovani donne come lei. Con un sorriso, ha cantato

Ecco chi è Gianna Pratesi, la donna di 105 anni salita sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni di storia repubblicana, esibendosi con "24mila baci" di Adriano Celentano: è stata una delle prime donne a votare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Gianna Pratesi, a 105 anni ospite a Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Sanremo 2026, Gianna Capaldi Pratesi (106 anni) sul palco: votò il 2 giugno 1946. L’omaggio agli 80 anni della RepubblicaGianna Capaldi Pratesi, 106 anni, ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

