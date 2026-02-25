Non c’è momento, frase, personaggio di Sanremo immune da polemiche e strumentalizzazione. Purtroppo non ha fatto eccezione neanche Gianna Pratesi, la fantastica signora di 105 anni, invitata da Carlo Conti per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. A tirarla in ballo è stata Monica Castro, consigliera di Fratelli d’Italia a Calenzano (in provincia di Firenze): “La solita ipocrisia in salsa italiana”, ha scritto su Facebook. Gianna Pratesi a Sanremo 2026 Monica Castro, post contro la signora Gianna Gianna Pratesi e la frase "tutti di sinistra" Chi è Gianna Pratesi Gianna Pratesi a Sanremo 2026 Carlo Conti l’ha definita l’ospite d’onore del Festival, tutti l’hanno applaudita e anche i social, sempre spietati, hanno promosso a pieni voti Gianna Pratesi, immensa nei suoi ricordi di vita, nella sua forza e nella sua saggezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, Monica Castro consigliera FdI a Calenzano contro Gianna Pratesi: "Propaganda della vecchietta"

