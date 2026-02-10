Calenzano consigliera FdI Monica Castro choc | Perché gemellaggio con storpi palestinesi? Meglio con l’Austria sono ricchi - VIDEO
Durante l’assemblea comunale di Calenzano, Monica Castro, consigliera di Fratelli d’Italia, ha fatto alcune dichiarazioni shock sul gemellaggio con Jenin. Ha detto che preferirebbe un accordo con l’Austria, perché “sono ricchi” e non “storpi palestinesi”. Le sue parole hanno suscitato sorpresa tra i presenti, mentre il dibattito sul patto di amicizia tra il comune toscano e la città in Cisgiordania si fa sempre più acceso.
Parole choc della consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano Monica Castro, intervenuta durante l’assemblea comunale del 29 gennaio in merito al patto di amicizia tra Calenzano e Jenin, città che si trova in Cisgiordania Parole choc della consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano Monica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Calenzano Jenin
La consigliera FdI di Calenzano oltre il surreale: “Perché fare un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio con l’Austria, sono ricchi”
La consigliera di Fratelli d’Italia a Calenzano ha fatto una dichiarazione forte.
«Meglio un gemellaggio con l’Austria che è ricca, invece dei palestinesi storpi, poveri e senza casa»: bufera a Calenzano per le parole di una consigliera FdI – Il video
Una consigliera di Fratelli d’Italia ha scatenato una polemica con parole dure sui palestinesi, definendoli “storpi, poveri e senza casa”.
Ultime notizie su Calenzano Jenin
Argomenti discussi: A Calenzano la consigliera Monica Castro di FdI deride i palestinesi; La consigliera FdI: Perché un gemellaggio con gli storpi palestinesi? Meglio l'Austria; Palestinesi storpi, tutti ridotti male, senza casa: la consigliera di Fdi a Calenzano Monica Castro scatena la bufera politica. Perché non ci gemelliamo con l'Austria che è ricca?; Calenzano, bufera sulla consigliera Fdi che definisce i Palestinesi storpi senza casa. Bonaiuti (ass. cooperazione): E’ proprio loro che dobbiamo aiutare – ASCOLTA.
Monica Castro, chi è la consigliera FdI che ha definito «storpi» i palestinesi di Jenin? Calenzano, marito, Instagram, Facebook, Fratelli d’ItaliaFino a pochi giorni fa, Monica Castro era un nome che circolava quasi solo a Calenzano, alle porte di Firenze. Una consigliera comunale di Fratelli d’Italia, molto attiva nelle dinamiche di paese, tra ... alphabetcity.it
Sindaco Calenzano, ‘siamo comunità solidale, parole consigliera Fdi inaccettabili’Dispiace che dopo tutte le iniziative messe in campo dal Comune di Calenzano di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, il nostro territorio salga a ... controradio.it
Calenzano (Firenze) - La consigliera comunale Monica Castro (FdI) interviene in assemblea lamentandosi, con una pessima postura retorica, perché il comune ha stretto un patto di amicizia con la città di Jenin (Cisgiordania). Tra le sue gravissime affermazio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.