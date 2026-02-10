Calenzano consigliera FdI Monica Castro choc | Perché gemellaggio con storpi palestinesi? Meglio con l’Austria sono ricchi - VIDEO

Durante l’assemblea comunale di Calenzano, Monica Castro, consigliera di Fratelli d’Italia, ha fatto alcune dichiarazioni shock sul gemellaggio con Jenin. Ha detto che preferirebbe un accordo con l’Austria, perché “sono ricchi” e non “storpi palestinesi”. Le sue parole hanno suscitato sorpresa tra i presenti, mentre il dibattito sul patto di amicizia tra il comune toscano e la città in Cisgiordania si fa sempre più acceso.

