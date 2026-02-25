Monica Castro di Fratelli d’Italia attacca la vecchietta Gianna Pratesi e la propaganda di Sanremo | Comunisti erano sono e rimarranno

Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato nella prima serata uno dei momenti più discussi emozionanti: quello di Gianna Pratesi, 105 anni, ospite di Carlo Conti sul palco dell’Ariston. La donna ha raccontato di aver votato convintamente per la Repubblica nel referendum istituzionale del 1946, aggiungendo che in casa sua si è sempre respirata un’aria di sinistra (facendo un gesto di saluto ironico ai fascisti). Un racconto personale, intriso di storia. Ma non per tutti è stato così. Monica Castro, consigliera comunale di Fratelli d’Italia nel Comune di Calenzano, in provincia di Firenze, ha reagito con un post pubblicato su Facebook che non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Ci mancava a Sanremo la propaganda di sinistra della ‘vecchietta’ di 105 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

